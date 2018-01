Kindermedienfestival «Goldener Spatz» mit Melderekord

Beim «Goldenen Spatz» setzen Spielfilmmacher auf Bewährtes. Dokumentarfilme bilden die Welt von Kindern deutlich stärker ab.

Erfurt/Gera (dpa/th) - Für das Deutsche Kindermedienfestival «Goldener Spatz» sind so viele Produktionen eingereicht worden wie noch nie seit Einführung des jährlichen Festivalrhythmus. 196 deutschsprachige Filme und Fernsehbeiträge stehen in der Auswahl, wie die Deutsche Kindermedienstiftung als Veranstalterin des Festivals am Donnerstag in Erfurt mitteilte.