dpa

Seltener Fund: Fahrzeugsperre aus DDR-Grenzanlage gesichert

Ein knapp 18 Quadratmeter großer und seltener Fund aus dem unterirdischen Teil der Berliner Mauer ist nun gesichert. Per Kran wurde die tonnenschwere Betonplatte mit eingelassener Fahrzeugsperre am Donnerstag aus dem Mauerpark geborgen und in ein Lager gebracht. Die Entdeckung der Platte sowie eines Fluchttunnels und Resten des Meldesystems der DDR-Grenztruppen gilt als Sensation.

Die Berliner Wasserbetriebe, die unter dem Parkeingang einen Stauraumkanal errichten, teilten mit, nach Fertigstellung des Kanals solle das Relikt gezeigt und Teil eines historischen Fensters werden.

Das hatte auch die Stiftung Berliner Mauer empfohlen. Eine Sprecherin sagte, eine Entscheidung gebe es noch nicht. Die Bauarbeiten würden bis 2019 dauern. Die Stiftung übernehme in ihre Sammlung Reste einer Lichttrasse, die ebenfalls freigelegt wurden.

Mit fest verankerten Sperren aus Stahl sollten Fluchten mit Autos oder Lastwagen in den Westen verhindert werden. Laut Stiftung zeigen die Funde, wie die Grenzanlagen die Stadtstruktur durchschnitten und zerstörten. Für ein historisches Fenster müssten Planungen für den Mauerpark verändert werden, so die Sprecherin. Die Stiftung würde das zusammen mit dem Landesdenkmalamt begrüßen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 18. Januar 2018 14:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen