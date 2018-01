dpa

Hertha mit «letzter Gier»: Dortmund gerngesehen

Vom Wirbel um den Dortmunder Problem-Profi Aubameyang will sich Hertha BSC nicht ablenken lassen. Der BVB war zuletzt immer ein gerngesehener Gast in der Hauptstadt - auch mit dem offenbar wechselwilligen Star. Trainer Dardai setzt auf den Gier-Faktor.

Berlin (dpa) - Die Erinnerung an die jüngsten Duelle mit dem BVB machen Hertha BSC Mut. Der Hauptstadtclub will auch unter erschwerten Bedingungen die positive Heimbilanz gegen Borussia Dortmund ausbauen und erneut ein Topteam der Fußball-Bundesliga ärgern. «Wir haben immer einen Plan. Vielleicht hilft die letzte Gier, der letzte Wille», erklärte Berlins Trainer Pal Dardai vor der Partie am Freitag im Olympiastadion. Der Ungar verspürt trotz winterlicher Verhältnisse und Sturmwarnung wachsende Vorfreude: «20.30 Uhr, ein schönes Stadion, ein geiles Spiel und ganz Deutschland guckt zu.»

Die Westfalen sind in Berlin gerngesehen - auch mit Pierre-Emerick Aubameyang. Hertha hat von den jüngsten drei Heimspielen gegen den BVB zwei gewonnen und eins unentschieden gestaltet. Der 28 Jahre alte Gabuner, zuletzt von Borussia-Trainer Peter Stöger für die Partie gegen den VfL Wolfsburg (0:0) wegen einer verpassten Teamsitzung suspendiert, war immer mit dabei.

Stöger deutete an, dem 28 Jahre alten Stürmer nach dessen Suspendierung und trotz aller Wechselspekulationen in Berlin eine Chance zu geben. «Ich habe mit ihm am Montag ein kurzes Gespräch geführt und ihm gesagt, was ich von ihm erwarte: Dass er Gas gibt im Training. Demnach, wenn sich nichts mehr ändert, ist er definitiv ein Thema», sagte der Österreicher am Donnerstag in Dortmund.

Stögers Kollege Dardai will sich um den Fall Aubameyang nicht weiter kümmern. Gegen große Mannschaften gebe es mehr Räume, «man kann besser kontern», bemerkte er stattdessen: «Gutes Gegenpressing wird entscheidend.» In der laufenden Saison hat Hertha schon gegen Bayer Leverkusen (5.) und RB Leipzig (2.) gewonnen, dazu den Bayern (1.) einen Punkt abgerungen. Der BVB kommt als Tabellen-Vierter.

Am 19. Spieltag sind in der Hauptstadt weitere Schneeschauer und Temperaturen um den Gefrierpunkt angekündigt. Das Abschlusstraining am Donnerstag wurde vorverlegt, um das für den späteren Nachmittag angekündigte Unwetter in Berlin zu umgehen. Bis auf den verletzten Niederländer Karim Rekik kann Dardai mit allen Profis planen. Auch der zuletzt angeschlagene Verteidiger Peter Pekarik ist wieder fit. Allerdings wird der Ungar vor erwarteten 65 000 Fans - davon 6000 BVB-Anhänger - wohl die Elf aufbieten, die zum Rückrunden-Auftakt beim VfB Stuttgart unglücklich mit 0:1 verloren hatte.

