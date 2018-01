Sturmtief sorgt für Unruhe: Mehrere Jobcenter zu

Brandenburg bereitet sich auf einen schweren Sturm vor. Vorsorglich haben mehrere Jobcenter zugemacht. Auch die Polizei ist auf vermehrte Notrufe vorbereitet.

Potsdam (dpa/bb) - Der Deutsche Wetterdienst hat am Donnerstag vor schweren Stürmen in Brandenburg gewarnt. Das Sturmtief «Friederike» werde am Nachmittag und Abend über Brandenburg ziehen, teilten die Meteorologen mit.

Die Bundesagentur für Arbeit in Potsdam entschloss sich dazu, wegen der Warnung Büros unter anderem in Zossen, Brandenburg an der Havel und Potsdam zu schließen. Dies diene dem Schutz der Kunden und der Mitarbeiter, hieß es in einer Mitteilung. Auch der Tierpark Cottbus teilte mit, vorzeitig zu schließen. Laut Bildungsministerium in Potsdam können Schulen und Kitas selbstständig entscheiden, ob sie bei Sturmwarnungen schließen.