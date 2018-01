Chance für BR Volleys zurück

dpa

Berlin (dpa) - Die Berlin Volleys sehen wieder eine realistische Chance, in der Champions League die K.o.-Runde der besten zwölf Mannschaften zu erreichen. «Jetzt ist ein Sieg in Toulouse ein Muss. Dann stehen uns alle Türen offen», erklärte Manager Kaweh Niroomand die Lage in Pool D. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt gegen Jastrzebski Wegiel in Polen (0:3) und bei Zenit Kasan (1:3) hatte der deutsche Meister mit einem 3:0-Erfolg im Heimspiel gegen Toulouse VB ein vorzeitiges Aus verhindert.

Dem Rückspiel am 30. Januar in Toulouse sieht Niroomand jedoch mit gemischten Gefühlen entgegen: «Uns erwartet dort ein heißer Tanz.» Danach folgen im Februar die beiden schweren Heimspiele gegen Kasan und Jastrzebski. «Bis dahin müssen wir noch besser ins Rollen kommen», forderte Niroomand. Hoffnung macht den Berlinern, dass Jastrzebski nach der Entlassung des ehemaligen BR-Volleys-Trainers Mark Lebedew am dritten Gruppen-Spieltag bei Zenit Kasan «eine richtige Klatsche» (Niroomand) kassiert hat. Bei ihrer 0:3-Niederlage holten die Polen in zwei Sätzen nur 13 und 12 Punkte.

Selbst gegen Zenit Kasan, die wohl beste Vereinsmannschaft der Welt, rechnen sich die BR Volleys zu Hause eine winzige Chance aus. In der Schmeling-Halle sind die Berliner international seit zwei Jahren ungeschlagen. «Ich schätze, Kasan ist bis dahin schon durch. Vielleicht lassen sie es deshalb gegen uns etwas lässiger angehen», bemerkte Niroomand. Die Ersten und Zweiten der Gruppen qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Dazu kommen die zwei besten Dritten.

Erst einmal stehen die BR Volleys nun in der Bundesliga vor zwei hohen Hürden. Beim TSV Herrsching will die Mannschaft am Samstag Revanche nehmen für das blamable Pokal-Aus im Viertelfinale am 25. November. Am Mittwoch danach kommt der noch ungeschlagene Spitzenreiter VfB Friedrichshafen zum Gipfeltreffen nach Berlin.

