BER-Chef: Mehrkosten unter einer Milliarde Euro

2020 soll nach vielen Verzögerungen der neuen Hauptstadtflughafen eröffnen - zwei Jahre später als zuletzt geplant. Das birgt weitere Kosten. In Kürze entscheidet sich, woher das Geld kommen soll.

Lütke Daldrup will dem Aufsichtsrat am 2. März den Finanzbedarf genau beziffern. «Wir werden einen höheren Eigenbeitrag als bisher leisten», kündigte Lütke Daldrup an; dazu wolle die Flughafengesellschaft 100 der gut 2000 Stellen nicht neu besetzen. «Aber zur Wahrheit gehört auch, dass wir trotzdem wieder die Hilfe der Gesellschafter brauchen werden.» Der Flughafen werde erst in sechs bis acht Jahren Geld verdienen.