Brand in Einfamilienhaus in Friedrichshagen

In Berlin-Friedrichshagen hat es am frühen Donnerstagmorgen in einem Einfamilienhaus gebrannt. Das Feuer im Erdgeschoss des Hauses in der Breestpromenade sei schnell gelöscht gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte mussten zudem zwei Propangasbehälter sichern. Eine Person kam mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar.

Letzte Änderung: Donnerstag, 18. Januar 2018 09:20 Uhr

Quelle: dpa

