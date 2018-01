Kebekus zufrieden mit Verlauf von Air-Berlin-Insolvenz

Alles muss raus: Um die Insolvenzmasse zu vergrößern, kommen bei Air Berlin selbst die Schokoherzen unter den Hammer. Tausende Gebote sind bereits eingegangen. Insgesamt ziehen die Verantwortlichen nach der Insolvenz ein erstes positives Fazit.

Düsseldorf/Hamburg (dpa) - Fünf Monate nach dem Insolvenzantrag von Air Berlin sieht der Generalbevollmächtigte der ehemaligen Airline, Frank Kebekus, seine Aufgabe als erfüllt an. «Wir haben am Dienstag daher beim Amtsgericht Charlottenburg beantragt, die Eigenverwaltung aufzuheben», sagte Kebekus der «Wirtschaftswoche» (Freitag). Damit wechselt die ehemalige Fluggesellschaft nun in ein reguläres Insolvenzverfahren. Kebekus zog ein positives Fazit des bisherigen Verlaufs: «Teile des Konzerns wurden verkauft, viele Mitarbeiter haben in der Folge neue Jobs gefunden», sagte er. «Die Insolvenz von Air Berlin ist eines der komplexesten Verfahren, die es in Deutschland bislang gab.»