Grüne: Mehr Unterstützung für Alleinerziehende nötig

Immer mehr Väter erziehen alleine Kinder - doch der Löwenanteil der Alleinerziehenden ist nach wie vor weiblich. Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit und haben geringere Nettoeinkommen. Die Grünen sehen Handlungsbedarf.

Potsdam (dpa/bb) - In Brandenburg gibt es zunehmend mehr alleinerziehende Väter. Das geht aus einer Antwort des Sozialministeriums in Potsdam auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion hervor. Danach nahm die Zahl der alleinerziehenden Väter mit mindestens einem minderjährigen Kind von 2013 bis Ende 2016 von rund 5400 auf etwa 8000 zu. Der Männeranteil unter den Alleinerziehenden stieg von 8,8 auf 13,2 Prozent.

Dagegen verringerte sich die Zahl der alleinerziehenden Mütter in selben Zeitraum von 56 500 auf 52 700. Insgesamt lebten Ende 2016 knapp 80 000 Kinder in Familien mit nur einem Elternteil - 6500 weniger als drei Jahre zuvor.

Häufig seien es Frauen, mit sehr schwierigen Lebensumständen konfrontiert, die Transferleistungen in Anspruch nehmen müssten, sagte Nonnemacher. Das monatliche Nettoeinkommen in Brandenburg lag nach Angaben des Landesamtes für Statistik bei Männern bei 1750 Euro, bei Frauen 1550 Euro. Arbeiten Frauen in Teilzeit, sind es im Durchschnitt nur noch 1400 Euro.