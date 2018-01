dpa

Rund 18 Millionen Euro für Wohnungssanierungen in Potsdam

Das Land Brandenburg hat für Wohnungssanierungen in Potsdam Förderbescheide in Höhe von rund 18 Millionen Euro übergeben. «Immer mehr Menschen wollen in Potsdam leben, umso wichtiger sind gute Angebote mit einer Mischung aus frei finanzierten und belegungsgebundenen Wohnungen», sagte Baustaatssekretärin Ines Jesse am Mittwoch. Ziel sei es, die Durchmischung der Quartiere mit Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft zu fördern.

Insgesamt sollen 165 Wohnungen im Stadtteil Drewitz modernisiert werden. Das Wohnungsunternehmen Pro Potsdam erhielt vom Land dazu ein Baudarlehen über 12 Millionen Euro. Geplant seien Umbauten zur Barrierefreiheit, Energieeffizienz und die Erneuerung von Fassaden und Dächern. 124 Wohnungen sind mietpreisgebunden und für Haushalte mit niedrigem Einkommen vorgesehen. Mieter mit einem Wohnberechtigungsschein zahlen maximal 5,50 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter.

Ein weiteres Darlehen über 4,8 Millionen Euro sowie einen Zuschuss über eine Million Euro erhielt Pro Potsdam für ihre Altbausiedlung in Babelsberg.

Letzte Änderung: Mittwoch, 17. Januar 2018 15:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen