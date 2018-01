dpa

Bauernbund: Wolfsverordnung ist wirkungslos

Für den Bauernbund in Brandenburg ist das Wolfsmanagement des Landes gescheitert, deshalb kündigt er weiteren Widerstand an. Das Wolfsmonitoring sei fehlerhaft und die Wolfsverordnung wirkungslos, sagte sein Präsident Marco Hintze am Mittwoch in Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark). Überall dort, wo Menschen und Weidetiere seien, müssten Wölfe konsequent gejagt werden. «Die Zeit des Verhandelns ist vorbei.» Die erste Brandenburger Wolfsverordnung war Ende 2017 unterzeichnet worden. Sie erlaubt als letztes Mittel den Abschuss, wenn andere Maßnahmen wie Verscheuchen oder Schutzzäune keinen Erfolg bringen.

