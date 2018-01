Metaller fordern Anteil am Unternehmenserfolg

Sechs Prozent mehr Geld und ein Recht auf Teilzeit, zum Teil mit Lohnausgleich - darum geht es an diesem Freitag in den Tarifverhandlungen. Zuvor aber geht es nochmal auf die Straße.

Berlin (dpa/bb) - Zahlreiche Metall- und Elektro-Beschäftigte haben am Mittwoch im Berliner Süden für mehr Geld und Verbesserungen bei der Arbeitszeit protestiert. «Wir wollen unseren gerechten Anteil am Erfolg der Unternehmen», hieß es bei einer Kundgebung in Alt-Mariendorf. Dorthin waren nach Angaben der IG Metall 1200 Beschäftigte aus mehrere Betrieben per Auto-Korso oder zu Fuß gezogen: von General Electric, Häfele, Hettich, Mercedes-Benz, Procter & Gamble, Schindler Technik AG, SKF und Thales.