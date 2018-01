Linkspartei vor Führungswechsel

Linke-Parteichef Christian Görke hat überraschend seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur für den Landesvorsitz verkündet. Nun könnte die Partei erstmals von zwei Frauen geführt werden.

Potsdam (dpa/bb) - Eineinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl in Brandenburg stellt sich die Linkspartei personell neu auf. Parteichef Christian Görke kündigte am Mittwoch an, beim Parteitag am 17. März nach vier Jahren an der Spitze nicht erneut zu kandidieren. Er schlug eine weibliche Doppelspitze aus Sozialministerin Diana Golze und Landesgeschäftsführerin Anja Mayer vor. Dieser Vorschlag sei in der Partei bereits auf ein positives Echo gestoßen, sagte Görke.