Bei Rot gefahren: Auto erfasst Fußgängerin

Eine 26-jährige Fußgängerin ist an einer Ampelkreuzung in Berlin-Lichterfelde von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die junge Frau soll am Dienstagabend nach ersten Erkenntnissen die Straße Unter den Eichen bei Grün überquert haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei wurde sie vom Wagen einer 54-jährigen Autofahrerin erfasst, die bei Rot gefahren sein soll. Die Fußgängerin kam mit Kopf- und Armverletzungen in eine Klinik.

