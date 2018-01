dpa

ALBA Berlin vor schwerer Eurocup-Hürde bei Darussafaka

Berlin (dpa/bb) – Nach dem spielfreien Wochenende mit dem Allstar-Game in der Basketball-Bundesliga erwartet ALBA Berlin im Eurocup am heutigen Mittwoch ein schweres Spiel. Dann müssen die Berliner beim türkischen Spitzenklub Darussafaka Istanbul (18.15 Uhr) antreten. «Darussafaka auswärts ist sicher die größte Herausforderung in unserer Gruppe», glaubt Trainer Aito Garcia Reneses.

ALBA plagen zudem noch einige Personalsorgen. So müssen sie weiterhin auf die verletzten Spencer Butterfield, Bogdan Radosavljevic und Bennet Hundt verzichten. Neuzugang Steve Vasturia ist noch nicht spielberechtigt und Nachwuchs-Center Kresimir Nikic und Nationalspieler Joshiko Saibou sind zudem angeschlagen.

Coach Aito erklärt deshalb sein Team zum Underdog und will den Druck nehmen. «Es ist eine gute Chance, ohne Druck unsere Außenseiterchance zu suchen», hofft er. Die Berliner sind derzeit Tabellenzweiter, Darussafaka nach zwei Siegen aus zwei Spielen Tabellenführer.

Die Türken hatten vergangene Saison noch Euroleague gespielt. Und da wollen sie auch wieder hin. Entsprechend ambitioniert ist auch ihr Kader. «Eigentlich ist das jetzt schon eine Euroleague-Mannschaft», glaubt deshalb Manager Marco Baldi. Darussafaka gilt als einer der Favoriten auf den Eurocup-Titel.

Für ALBA wird es auch ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten geben. Denn seit 2014 zieht bei Darussafaka Ex-ALBA-Sportdirektor Mithat Demirel als Manager die Fäden. «Das Wiedersehen wird für mich etwas ganz Besonderes werden. ALBA ist nicht irgendein Verein für mich gewesen. ALBA ist mein zu Hause, da bin ich groß geworden», sagte der 39-Jährige Demirel, der weiterhin eine Wohnung in der deutschen Hauptstadt besitzt.

