Thüringen wirbt auf Grüner Woche mit neuer Bahnverbindung

Wenn sich Thüringen auf der diesjährigen Internationalen Grünen Woche in Berlin präsentiert, will es auch mit der neuen ICE-Verbindung von Berlin über Erfurt nach München werben. Der Freistaat solle so als ein «Genussland» präsentiert werden, das von allen Regionen Deutschlands aus schnell zu erreichen sei, sagte ein Sprecher des Agrarministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Die Grüne Woche beginnt am Freitag und wird zehn Tage dauern. Sie gilt als weltweit größte Verbrauchermesse für Ernährung und Landwirtschaft. Thüringen wird sich mit 44 Einzelständen präsentieren.

