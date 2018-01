Verfassungsschützer: Salafistenszene in Berlin ist gewachsen

Der islamistisch-salafistischen Szene in Berlin gehören nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes derzeit 950 Personen an, mehr als doppelt so viele wie 2011. Dabei sei der Anteil der gewaltorientierten unter ihnen noch stärker gewachsen, berichtet der «Tagesspiegel» (Mittwoch) unter Berufung auf eine Lageanalyse des Berliner Verfassungsschutzes. Vor sechs Jahren seien es etwa 100 Personen gewesen, bis heute habe sich die Zahl mehr als vervierfacht.

Für die Broschüre mit dem Titel «Hintergründe zu den Angehörigen des salafistischen Spektrums», die am Mittwoch im Ausschuss für Verfassungsschutz des Abgeordnetenhauses vorgestellt werden soll, wurden dem Bericht zufolge die Daten zu 748 Salafisten ausgewertet.

Quelle: dpa

