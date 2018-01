Frau nach Wohnungsbrand ins Krankenhaus gekommen

In der Küche einer Drei-Zimmer-Wohnung in Berlin-Mitte hat es am Dienstagabend gebrannt. Eine Frau ist danach mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Weitere Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Nach seinen Angaben waren 40 Feuerwehrleute und 15 Fahrzeuge im Einsatz, der nach knapp zwei Stunden beendet war. Die Ursache für das Feuer im fünften Obergeschoss eines Wohnhauses in der Karl-Liebknecht-Straße nahe dem Alexanderplatz ist noch unbekannt.

Letzte Änderung: Dienstag, 16. Januar 2018 22:40 Uhr

Quelle: dpa

