Fußgänger von Auto angefahren und schwer verletzt

In Friedrichshain-Kreuzberg ist am Dienstag ein 83 Jahre alter Fußgänger von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann habe am Morgen die Frankfurter Allee überqueren wollen, als ihn der Wagen einer 43-jährigen Fahrerin erfasst habe, teilte die Polizei mit. Vermutlich habe er nicht auf den Verkehr geachtet. Der Mann kam mit schweren Verletzungen an Kopf, Rumpf und Beinen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Weil sie einen Schock erlitt, wurde die Autofahrerin in einer Klinik ambulant behandelt.

Letzte Änderung: Dienstag, 16. Januar 2018 21:10 Uhr

Quelle: dpa

