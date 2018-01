Ermittler stellen Kokain im Wert von 35 000 Euro sicher

Rund 200 Gramm Kokain im Wert von etwa 35 000 Euro haben Ermittler des Landeskriminalamtes Brandenburg sowie des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg sichergestellt. Wie das Polizeipräsidium in Potsdam am Dienstag mitteilte, wurden zwei 28 und 37 Jahre alte tatverdächtige Rauschgifthändler aus der Prignitz am 7. Januar von Spezialkräften der Brandenburger Polizei in Sachsen-Anhalt festgenommen. In deren Auto sei bei einer gezielten Kontrolle das Rauschgift entdeckt worden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden zudem geringe Mengen von Betäubungsmitteln, Streckmittel und diverse Aufzeichnungen sichergestellt.

Die Aktion war Teil eines Ermittlungsverfahrens im Auftrag der Staatsanwaltschaft Neuruppin, wie es hieß. Der 28-Jährige stehe in Verdacht, regelmäßig Beschaffungsfahrten gemacht zu haben. Gegen die beiden Männer wurde Haftbefehl erlassen und Untersuchungshaft angeordnet.

Bei der Festnahme habe der Fahrer einen Schlagring bei sich gehabt und der Beifahrer hatte griffbereit ein Cuttermesser in der Autotür abgelegt, hieß es. Beides könne sich strafverschärfend auswirken.

Letzte Änderung: Dienstag, 16. Januar 2018 19:00 Uhr

Quelle: dpa

