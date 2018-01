Hertha hofft auf Pekarik: Esswein wieder voll im Training

Peter Pekarik hat am Dienstag zum Wochenauftakt des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC im Mannschaftstraining gefehlt. Der Rechtsverteidiger, der schon am vergangenen Samstag im Auswärtsspiel des Hauptstadtclubs beim VfB Stuttgart (0:1) wegen Nackenbeschwerden ausgefallen war, absolvierte mit Fitnesscoach Hendrik Vieth eine individuelle Einheit auf dem Schenckendorffplatz.

Allerdings dürfte er im Heimspiel am Freitag gegen Borussia Dortmund wieder eine Option für die Berliner sein. «Seine Wirbelsäule hat sich etwas befreit», sagte Hertha-Trainer Pal Dardai, «der Plan ist, dass er am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigt.»

Alexander Esswein, der in Stuttgart wegen eines grippalen Infekts gefehlt hatte, absolvierte am Dienstag hingegen wieder die komplette Einheit mit dem Team. Derweil hat sich Dardai unbeeindruckt von der Unruhe in Dortmund gezeigt, wo Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang zuletzt zum wiederholten Male aus disziplinarischen Gründen suspendiert wurde. «Ich lese keine Zeitung und beschäftige mich nicht mit dem Gegner», sagte Dardai.