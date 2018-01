Erste Weichen für Doppelhaushalt 2019/2020 gestellt

Mehr Geld für Bildung und Kitas, Schuldentilgung und größere finanzielle Sicherheit für die Kommunen - das sind Kernpunkte des Doppelhaushalts für die Jahre 2019 und 2020. Das größte Infrastrukturprojekt der Region geht erst einmal leer aus.

Potsdam (dpa/bb) - Mit rund 24 Milliarden Euro soll der Brandenburger Doppelhaushalt 2019/20 das bislang größte Volumen haben. Die rot-rote Landesregierung legte am Dienstag die Eckwerte fest. Jetzt beginne die Arbeit in den Details, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Die Ressorts stellten die Pläne auf, Ende des Jahres solle der Haushalt dann beschlossen werden. Aus Sicht der Opposition bleibt die Landesregierung Antworten auf dringende Probleme des Landes schuldig und werden Chancen nicht genutzt.

Laut Finanzminister Christian Görke (Linke) wird das Land die Tilgung der derzeit rund 18 Milliarden Euro Schulden fortsetzen. Dafür sollen vom Jahresüberschuss 2017 mindestens 110 Millionen Euro genutzt werden; seit 2013 seien 580 Millionen Euro zurückgezahlt worden. Auch 2019 und 2020 werde man ohne Schulden auskommen, kündigte Görke nach der Kabinettssitzung in Potsdam an.

Den größten Posten mit 2,15 Milliarden beziehungsweise 2,18 Milliarden Euro 2019/2020 werde das Bildungsministerium haben, sagte Görke. Hintergrund seien unter anderem die Kosten für den Einstieg in die beitragsfreie Kita und die Bezahlung von 1000 zusätzlichen Lehrerstellen im Jahr. Zudem sei der Personalabbau in der Landesverwaltung gestoppt und ein «Moratorium» von 48 000 Stellen vereinbart worden. Freiwerdende Stellen durch Ruheständler könnten damit nachbesetzt werden.

Brandenburg will Görke zufolge künftig die Kommunen stärker an den Steuereinnahmen des Landes beteiligen. Sie sollten ein deutliches Plus im dreistelligen Millionenbereich bekommen, bislang seien es rund 1,9 Milliarden Euro.