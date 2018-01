dpa

Niederlande: Brandenburger Polizei findet entführtes Baby

Die Brandenburger Polizei hat ein aus Gransee (Oberhavel) entführtes Baby in den Niederlanden aufgespürt. Niederländische Polizisten hätten die 10 Monate alte Yasmina am Sonntag in Herwijnen unversehrt in Obhut genommen, berichtete der Sprecher der Polizeidirektion Nord, Toralf Reinhardt, am Dienstag. Der mutmaßliche Entführer sei der 39 Jahre alte Vater des Kindes, der Yasmina Ende Dezember in Gransee nicht an die 18 Jahre alte Mutter übergeben, sondern in die Niederlande entführt habe, sagte Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann. Gegen den Vater wurde Haftbefehl wegen Kindesentführung ins Ausland erlassen.

Letzte Änderung: Dienstag, 16. Januar 2018 15:50 Uhr

