Radfahrer stirbt bei Unfall in Werder/Havel

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark) ums Leben gekommen. Wie die Polizeidirektion West in Brandenburg mitteilte, war der 77-Jährige am Dienstag auf dem Fußweg unterwegs und stürzte, als er vermutlich einem Hindernis ausweichen wollte. Dabei fiel er auf die Straße und wurde von einem entgegenkommenden Auto erfasst, das nicht mehr ausweichen konnte. Der Radler starb trotz schneller Hilfe durch Rettungskräfte noch am Unfallort an den schweren Verletzungen. Der 18 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt und wurde von Angehörigen betreut.

Letzte Änderung: Dienstag, 16. Januar 2018 17:10 Uhr

Quelle: dpa

