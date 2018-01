50 Jahre «Kontraste»: lange Nacht im RBB Fernsehen

Jubiläum im Ersten: An diesem Donnerstag wird das Politmagazin «Kontraste» 50 Jahre alt. Auf den Tag genau bringt die ARD um 21.45 Uhr ihre Geburtstagsausgabe, teilte der zuständige Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Dienstag mit. Die Magazin-Premiere fiel in eine Zeit des politischen Umbruchs, als in der CSSR Alexander Dubcek in Prag zum neuen Chef der tschechoslowakischen Kommunistischen Partei gewählt wurde und sich im Westen Hoffnungen auf Reformen hinterm Eisernen Vorhang breitmachten.

In den 70er und 80er Jahren entwickelte sich die Sendung zum deutsch-deutschen Magazin, nach dem Fall der Mauer warf «Kontraste» einen Blick auf die deutsche Einheit, beobachtete den Umgang mit der Stasi-Vergangenheit und die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Seit 2003 wird das Magazin vom RBB verantwortet. Seit dem 1. Januar ist Matthias Deiß (39) neuer Redaktionsleiter. Rund 2,5 Millionen Zuschauer schalteten 2017 die Sendung durchschnittlich pro Ausgabe ein.

Das älteste Politmagazin ist die «Kontraste» nicht - «Panorama» (Jahrgang 1961), «Report München» (1962), «Monitor» (1965) und «Report Mainz» (1966) haben mehr Jahre auf dem Buckel. In der Nacht zum 19. Januar sendet das RBB Fernsehen ab 23.45 Uhr über fünf Stunden Beiträge aus 50 Jahren «Kontraste».

Letzte Änderung: Dienstag, 16. Januar 2018 15:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen