dpa

Grünen fordern Aktionsplan für mehr Ökolandbau

Für einen deutlichen Ausbau des ökologischen Landbaus haben die Grünen im Brandenburger Landtag einen entsprechenden Aktionsplan gefordert. Bis 2030 solle so ein Anteil von mindestens 25 Prozent an allen Agrarflächen erreicht werden, sagte der agrarpolitische Sprecher der Oppositionsfraktion, Benjamin Raschke, am Dienstag. «Immer mehr Menschen aus Berlin und Brandenburg, aber auch Menschen in Hamburg und Dresden wollen Bio-Lebensmittel aus der Region und Brandenburg liefert nicht», kritisierte er. Das Land habe seine einstige Spitzenposition im Ökolandbau längst verloren.

Letzte Änderung: Dienstag, 16. Januar 2018 14:50 Uhr

