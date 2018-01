Eisspeedway-WM-Lauf in Berlin: 16-köpfiges Fahrerfeld steht

Das 16-köpfige Fahrerfeld für den WM-Lauf im Eisspeedway vom 1. bis 4. März im Eisstadion Wilmersdorf ist komplett. An der Spitze steht der amtierende Weltmeister Dmitrij Koltakow aus Russland. Auch die beiden deutschen Fahrer Johann Weber (Schliersee) und Günther Bauer aus Reit im Winkl gehen an den Start.

Das Rennen in Berlin ist nach Astana in Kasachstan und Togliatti in Russland die dritte von fünf Grand-Prix-Doppel-Veranstaltungen zur Eisspeedway-Weltmeisterschaft. Durch mögliche weitere wild-card-Vergaben könnte sich das deutsche Teilnehmer-Feld in Berlin noch erhöhen.