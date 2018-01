Berlin Volleys gegen Toulouse unter Zugzwang

Berlin (dpa/bb) - Am dritten Gruppenspieltag der Volleyball-Champions-League ist für die Berlin Volleys am Mittwoch (19.30 Uhr) ein Sieg gegen Toulouse VB Pflicht. «Wenn wir verlieren sollten, wird es ganz, ganz eng für uns», sagte Manager Kaweh Niroomand, fügt aber hinzu: «Ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen.»

In den bisherigen beiden Partien gegen Jastrzebski Wegiel aus Polen und Zenit Kasan verbuchte der deutsche Meister zwei Niederlagen mit insgesamt nur einem Satzgewinn. Dennoch haben die BR Volleys die Hoffnung, das Vordringen in die K.o.-Runde der besten zwölf Mannschaften zu schaffen.

Toulouse ist das vermeintliche Leichtgewicht in der Gruppe D. Das Team ist ebenso wie die BR Volleys in der Champions League noch sieglos. Und es ist in der französischen Ligue A derzeit Tabellenvorletzter mit nur zwei Siegen aus 13 Spielen. Auch die Generalprobe am Wochenende hat Toulouse zu Hause mit 1:3 gegen Montpellier VC verpatzt. Allerdings hat der Club Anfang des Jahres mit dem 2,07 Meter großen Belgier Bram van den Dries noch einmal Verstärkung bekommen.