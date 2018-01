Reihenhaus steht in Flammen: Drei Bewohner verletzt

Flammen steigen empor: Am frühen Morgen steht ein Reihenhaus im Südwesten Berlins komplett in Flammen. Feuerwehrmänner versuchen auch, die umliegenden Häuser zu schützen.

Berlin (dpa/bb) - In einem Reihenhaus in Berlin-Zehlendorf ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das Haus in der Terrassenstraße brannte vom Keller bis zum Dach, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete. Drei Menschen kamen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.