Unbekannte überfallen Tankstelle

Vier Maskierte haben in Berlin-Niederschöneweide eine Tankstelle überfallen. Die Täter hätten am Montagabend eine 35 Jahre alte Angestellte mit einem Messer und einem Schlagstock bedroht und zwangen sie, Geld herauszugeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Einen Kunden hätten die Maskierten zu Boden gestoßen. Dann seien die Täter mit Geld und Zigaretten geflüchtet. Die Mitarbeiterin und der Kunde blieben den Angaben zufolge unverletzt. Der Überfall geschah in der Köpenicker Landstraße.

Letzte Änderung: Dienstag, 16. Januar 2018 08:10 Uhr

Quelle: dpa

