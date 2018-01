Fünf Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Linienbus und Auto

Ein Auto mit vier Erwachsenen und einem Kleinkind fährt auf eine Kreuzung - und kracht gegen einen Linienbus. Am Ende sind fünf Menschen verletzt, vier von ihnen schwer.

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Auto in Berlin-Tempelhof sind fünf Menschen verletzt worden. Die 26 Jahre alte Fahrerin des Wagens mit vier weiteren Insassen war am Montagabend auf eine Kreuzung der Manteuffelstraße gefahren und hatte dem Bus die Vorfahrt genommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Feuerwehr hatte zunächst von sechs Verletzten gesprochen.