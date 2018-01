Modellbahn-Hersteller Piko informiert über Geschäft

Der ostdeutsche Modelleisenbahn-Hersteller Piko zieht heute im thüringischen Sonneberg eine Bilanz des Geschäftsjahres 2017. Firmenchef René Wilfer will sich außerdem zu den Aussichten im hart umkämpften Markt für die kleinen Bahnen äußern.

Piko hatte in den vergangenen Jahren vor allem im Export gepunktet. Die Firma ist laut Wilfer drittgrößter Modellbahn-Hersteller in Kontinentaleuropa. Beschäftigt werden etwa 500 Mitarbeiter in Deutschland und China.