Medienboard fördert Verfilmung von schwedischem Thriller

Das Medienboard Berlin-Brandenburg fördert die Kinoverfilmung des schwedischen Thrillers «Verschwörung» mit 600 000 Euro. Wie die Förderanstalt am Montag mitteilte, wird die internationale Koproduktion mit dem Titel «Dragon Tattoo - The Girl in the Spider's Web» im Studio Babelsberg in Potsdam gedreht. Regie führe Fede Alvarez. Der Kinostart ist diesen Herbst geplant.

Im Mittelpunkt des Streifens steht das Computer-Hackergenie Lisbeth Salander. Nach dem gewaltsamen Tod eines IT-Gurus gerät sie gemeinsam mit dem Journalisten Mikael «Kalle» Blomkvist auf die Spur einer Verschwörung, in die auch der US-Geheimdienst NSA verwickelt ist.

Grundlage ist ein Buch von David Lagercrantz. Er setzte damit die berühmte Millennium-Trilogie des 2004 gestorbenen Stieg Larsson fort («Verblendung», «Verdammnis» und «Vergebung»).

Mit weiteren 650 000 Euro fördert das Medienboard die Vox-Serie «Milk & Honey», die in Brandenburg spielt. Vorbild ist ein erfolgreiches Format aus Israel. Geplant seien zehn Folgen.

Letzte Änderung: Montag, 15. Januar 2018 22:40 Uhr

Quelle: dpa

