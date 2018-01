dpa

Verkehrssenatorin will mehr E-Autos in Berliner Behörden

Berlin (dpa/bb) - Berliner Behörden sollen nach dem Willen von Verkehrssenatorin Regine Günther künftig bevorzugt Elektroautos anschaffen. Ein entsprechendes Rundschreiben sei etwa an die Bezirke, die Senatsverwaltungen und die Polizei gegangen, teilte Günther (parteilos) am Montag mit. Der Senat muss dem Vorhaben noch zustimmen und es in eine Verwaltungsvorschrift gießen.

Es gibt allerdings Einschränkungen: Wenn reine E-Autos für den «geplanten Einsatzzweck» zu teuer sind, sollen alternativ Fahrzeuge mit Hybrid- oder Erdgasantrieb angeschafft werden. Welche Kosten noch vertretbar seien, müsse die jeweilige Behörde selbst prüfen, sagte ein Sprecher der Senatsverkehrsverwaltung.

In begründeten Ausnahmefällen sollen Behörden auch weiterhin Diesel und Benziner kaufen oder leasen können, wie aus dem Schreiben hervorgeht. Für Einsatzfahrzeuge der Polizei beispielsweise greift die Vorgabe ohnehin nicht, weil es dort besondere «technische Anforderungen» gebe, sagte der Sprecher. Berlin sucht wie andere deutsche Städte nach Wegen gegen die hohe Luftverschmutzung.

