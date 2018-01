dpa

Frau in Berliner S-Bahn sexuell belästigt und geschlagen

Eine Frau ist in einer Berliner S-Bahn von einem Unbekannten sexuell belästigt und geschlagen worden. Der Täter konnte nach dem Überfall unerkannt fliehen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Die 35-Jährige war in der Nacht zu Sonntag zwischen den Bahnhöfen Ostkreuz und Treptower Park unterwegs. Der Unbekannte näherte sich ihr, küsste sie ins Gesicht und berührte sie nach Polizeiangaben unsittlich an Gesäß, Unterschenkel und an der Brust. Als sich die Frau wehrte, schlug ihr der Mann mehrmals mit der Faust ins Gesicht.

Zwei Zeugen kamen dem Opfer zu Hilfe, woraufhin der Täter am S-Bahnhof Treptower Park die Flucht ergriff. Die Passanten alarmierten die Polizei und warteten am S-Bahnhof Plänterwald mit der Frau auf die Beamten. Die Verletzungen im Gesicht der 35-Jährigen wurden noch vor Ort von Rettungskräften versorgt.

Letzte Änderung: Montag, 15. Januar 2018 15:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen