dpa

Drux rechnet mit neuer Rolle bei den Füchsen

Handball-Nationalspieler Paul Drux rechnet dauerhaft mit einer neuen Rolle bei den Füchsen Berlin. Der 22 Jahre alte gebürtige Gummersbacher spielt derzeit mit der deutschen Auswahl bei der EM in Kroatien. Bei seinem Verein hatte Drux zuletzt in der Bundesliga weniger Spieleinsätze, da auf seiner Position im Rückraum Nationalmannschafts-Kollege Steffen Fäth und Petar Nenadic meist den Vorzug erhielten. «Ich denke, die Situation wird sich für mich jetzt ändern, weil Petar gewechselt ist», sagte Drux der «Berliner Zeitung» (Montag). Nenadic spielt jetzt für den KC Veszprem in Ungarn.

«Vermutlich werde ich deshalb mehr in die Mittelmann-Rolle einsteigen und versuchen, es ähnlich gut zu machen», bemerkte Drux, der schon sein viertes großes Turnier mit der Nationalmannschaft spielt. «Es ist schön, wenn man weiß, das man über die Jahre schon Erfahrung gesammelt hat und auch die große Nervosität nicht mehr verspürt», sagte Drux.

Auch die kürzeren Einsatzzeiten zuletzt bei den Füchsen, für die er seit 2011 spielt, haben den wurfgewaltigen Berliner nicht verunsichert. «Ich brauchte nach meiner Verletzung etwas Zeit und Steffen hat richtig gut gespielt. Petar auch. Die beiden hatten sich sehr gut gefunden», beschrieb Drux die inzwischen abgeschlossene Periode. Wie jetzt beim DHB-Team will Drux nach der EM seine Qualitäten auch bei den Füchsen einbringen: «Ich bin eher der Spieler, der seine Stärken im Eins-gegen-Eins hat und nicht aus zwölf Metern aufs Tor werfen kann.»

Letzte Änderung: Montag, 15. Januar 2018 14:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen