Rummel um einen Turnschuh mit Fahrschein

Ein Turnschuh mit eingebautem Fahrschein hat in Berlin einen Ansturm von Hunderten Käufern ausgelöst - sie hatten zum Teil tagelang auf den Verkaufsstart gewartet. Das Ganze ist eine Werbeaktion der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), die sich dazu mit einer Sportmarke zusammengeschlossen hatten.

Der Ansturm am Dienstag erinnerte an den Rummel wie früher bei den iPhones von Apple. Bei einem Kreuzberger Laden gab es eine Warteliste. Die Käufer hatten sich in dicke Jacken und Decken gehüllt, andere Wartende hatten auf dem Fußweg Zelte und Campingtische aufgestellt.