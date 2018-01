Humboldt Forum: Drei Millionen Besucher

Während der Flughafen weiter um seine Eröffnung ringt, soll beim Berliner Schloss alles nach Plan laufen. Eine erste wichtige Personalie gibt es jedenfalls schon mal.

Einen Bericht des «Spiegel» zu der Personalie hatte die Stiftung am Sonntag weder bestätigen noch dementieren wollen. Man werde die Besetzung der Position in den kommenden Wochen bekanntgeben, hieß es zunächst nur.

Inés de Castro, Direktorin des Stuttgarter Linden-Museums, hat eigenen Angaben zufolge noch nicht in Berlin zugesagt. Die Verhandlungen stünden erst ganz am Anfang, sagte sie der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten» (Dienstag).

Bereits ab Ende Mai sollen die Südseeboote und -häuser aus der weltberühmten ethnologischen Sammlung in den neuen Ausstellungsort ziehen. Weil sie nicht vollständig zerlegt werden können, bleiben bis dahin Mauerdurchbrüche offen, um sie unversehrt in ihren neuen Stammplatz zu bringen. Dann wird der Raum geschlossen und gesondert klimatisiert. «Wir werden schön auf die Exponate aufpassen, aber ringsherum wird zu Ende gebaut», sagte Vorstand Hegner.

Im Frühjahr 2019 soll der fertige Bau in voller barocker Pracht an die Nutzer übergeben werden. Ob er Ende des Jahres dann vollständig oder wie zuletzt geplant in Stufen eröffnet wird, ist noch offen. «Wir werden uns eine gewisse Eröffnungsdramaturgie einfallen lassen, um Sie vielleicht immer wieder mit neuen Dingen zu überraschen», so Hegner.