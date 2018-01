Zeitung: Betrüger geben sich verstärkt als Polizisten aus

In der Hauptstadt kommt es einem Medienbericht zufolge immer häufiger vor, dass sich Trickbetrüger am Telefon als Polizisten ausgeben. Im vergangenen Jahr seien 1862 entsprechende Strafanzeigen gestellt worden, berichtet die «Berliner Morgenpost» (Montag) unter Berufung auf Angaben der Polizei. 2016 waren es demnach 800 Anzeigen. Bei dieser Methode erscheint auf dem Apparat des Angerufenen die Rufnummer 110, obwohl die Betrüger beispielsweise in einem Call Center in der Türkei sitzen. Die Täter bringen dann die Opfer, meist ältere Menschen, dazu, ihnen Geld auszuhändigen.

In anderen Betrugsfällen klingeln die Diebe an Haustüren, stellen sich als Polizisten vor und versuchen, sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Laut dem Bericht wurden im vergangenen Jahr 306 solcher Fälle in Berlin zur Anzeige gebracht. 2014 seien es 126 gewesen.

Letzte Änderung: Montag, 15. Januar 2018 07:40 Uhr

Quelle: dpa

