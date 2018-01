Zwei Tote bei schwerem Unfall in Falkensee

Bei einem Unfall in Falkensee bei Berlin sind am Sonntagabend zwei Männer ums Leben gekommen. Zwei weitere Männer wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Kleinwagen, in dem alle vier saßen, sei aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Männer seien zwischen 25 und 39 Jahre alt. Von einem der Verstorbenen sei das Alter aber noch nicht bekannt. Ein Gutachter sollte klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

