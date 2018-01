dpa

Brandenburg auf Grüner Woche: Werbung für Regionales

Verbraucher verlangen nach Darstellung von Brandenburgs Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) immer mehr Produkte aus der Region. «Das ist für die Kunden ein äußerst wichtiges Kaufkriterium», sagte er am Montag in Berlin. Vogelsänger äußerte sich zur Präsentation in der Brandenburg-Halle auf der Grünen Woche. Für Unternehmen in Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie heiße es, sich auf den Markt Berlin-Brandenburg einzustellen. An 75 Märktständen werden während der Messe konventionell und ökologisch produzierende Betriebe vertreten sein. Kleine Firmen können tageweise an 27 Gemeinschaftsständen ihre Produkte vorstellen.

Auch in diesem Jahr rechnen die Veranstalter mit rund 400 000 Besuchern auf der Grünen Woche, darunter bis zu 100 000 Fachbesucher. Die Unternehmen probieren in Berlin auch aus, wie gut neue Produkte beim Publikum ankommen.

Quelle: dpa

