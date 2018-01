Pole Wojcianiec gewinnt Großen Preis in Neustadt/Dosse

Wojciech Wojcianiec auf dem neunjährigen Hengst Naccord Melloni hat die finale Prüfung der Springreiter in Neustadt/Dosse um den Großen Preis des Landes Brandenburg gewonnen. Der Pole setzte sich am Sonntag im Stechen mit 35,56 Sekunden vor Mario Stevens (Lastrup) auf Landano (37,04) und Denis Nielsen (München) auf Cashmoaker (37,28) durch. Wojcianiec kassierte für den Sieg in dem Weltranglistenspringen 6250 Euro.

Im Weltranglistenspringen am Samstag um den Preis der DKB holte die Schwedin Irma Karlsson auf der 10-jährigen Warmblut-Stute Ida von de Bisschop den Sieg. Insgesamt standen beim CSI 27 nationale und internationale Prüfungen mit einem Preisgeld von 75 000 Euro auf dem Programm. Veranstalter Herbert Ulonska (Hamburg) resümierte: «Das Turnier ist sehr, sehr gut gelaufen - organisatorisch, sportlich und auch, was den Zuschauerzuspruch angeht.»

Letzte Änderung: Sonntag, 14. Januar 2018 18:50 Uhr

Quelle: dpa

