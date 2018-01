1. FC Magdeburg schlägt Energie Cottbus deutlich

Der 1. FC Magdeburg hat auch das zweite Testspiel in der Rückrundenvorbereitung gewonnen. In einer ungewöhnlichen Partie über zwei Mal 60 Minuten gewann der Tabellenführer der 3. Fußball-Liga am Sonntag beim FC Energie Cottbus mit 4:0 (2:0). Christopher Handke (23.) und Julius Düker (25.) brachten die Elf von Jens Härtel vor 1518 Zuschauern in Führung. Dennis Erdmann (96.) und Philipp Türpitz (108./Elfmeter) erhöhten nach dem Seitenwechsel.

Für die verlängerte Spielzeit hatten sich die Magdeburger entschieden, um das im Rahmen der Englandreise geplante, aber ausgefallene Testspiel zu kompensieren. So wechselten die Elbestädter in der Pause auch komplett durch und brachten auch alle drei Torhüter zum Einsatz. Als letzter Drittligaclub wird Magdeburg wieder in den Ligabetrieb zurückkehren. Erst am 22. Januar tritt der FCM beim FC Rot-Weiß Erfurt an.

