Ratte löst Brand in einem Einfamilienhaus aus

Eine Ratte hat vermutlich am späten Samstagabend in Ferch (Kreis Potsdam-Mittelmark) einen Brand in einem Einfamilienhaus ausgelöst. Ersten Erkenntnissen zufolge habe das Tier an der Abluftklappe des Kamins ein Nest gebaut und damit die Funktion beeinträchtigt, berichtete die Polizeidirektion West am Sonntag. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Das Haus ist weiter bewohnbar.

