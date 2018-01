Spandau siegt mit der Schlusssirene in Bukarest

Die Wasserfreunde Spandau 04 siegen weiter. Im Gruppenspiel der Wasserball-Champions League bezwangen sie Steaua Bukarest in der rumänischen Hauptstadt und sind auf Viertelfinal-Kurs.

Berlin (dpa/bb) - Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 bleibt weiter auf Kurs Champions League-Finalrunde Anfang Juni in Genua. Am sechsten Spieltag des Königswettbewerbs gewannen die Berliner beim rumänischen Champion Steaua Bukarest mit 6:5 (0:1,3:1,1:2,2:1) und feierten damit den fünften Sieg in Folge. Sie liegen damit mit 15 Zählern punktgleich mit Pro Recco Genua und Titelverteidiger VK Szolnok ab der Spitze. Vierter ist Jadran Herceg Novi (Montenegro/10 P.).

Nach den 14 Partien der Hin- und Rückrunde erreichen die vier Gruppen-Ersten das Viertelfinale, zu dem in jedem Fall Pro Recco als automatisch gesetzter Gastgeber gehört. Spandau, zum fünften Mal per Wild Card in der CL-Hauptrunde vertreten, hat bisher die Finalrunde noch nie erreicht.

Den Sieg in Bukarest sicherte mit der Schlusssirene ausgerechnet der vor der Saison von Spandau verpflichtete rumänische Nationalspieler Tiberiu Negrean. «Das war glücklich, aber nach Spielverlauf und Chancen verdient. Wir haben den Rhythmus nach der kleineren Pause noch nicht völlig wiedergefunden. Aber solche Partien am Ende dennoch zu gewinnen, ist auch eine neue Qualität des Teams», kommentierte der Spandauer Manager und Co-Trainer Peter Röhle.

Auch 04-Präsident und Bundestrainer Hagen Stamm, der mit der Auswahl und sechs Spandauer Spielern am Dienstag in Krefeld in der Weltliga gegen Weltmeister Kroatien antritt, lobte vor Ort: «Wir haben gelernt, auch erfolgreich zu sein, wenn manche Dinge noch holprig sind. Das schafft uns gute Chancen, das Final Eight zu erreichen.»

