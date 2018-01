Obduktion bestätigt: 67-Jähriger in Marienfelde getötet

Ein 67-Jähriger ist in Berlin-Marienfelde Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Eine Obduktion am Samstag bestätigte den Verdacht, dass der Mann getötet wurde, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Eine Zeugin hatte den offensichtlich schwer verletzten Mann am Freitagabend in der Malteserstraße auf dem Boden in einem Hinterhof eines Büro- und Praxisgebäudes gefunden. Die Frau, die aus dem Gebäude kam, alarmierte Polizei und Rettungskräfte. Ein Notarzt konnte den Angaben zufolge nur noch den Tod des Mannes feststellen.