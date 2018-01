dpa

Eisfaschingsbaden unter dem Motto «Arche Oranke»

Hartgesottene Winterschwimmer der «Berliner Seehunde» sind am Samstag wieder unerschrocken und gut gelaunt in den Orankesee in Hohenschönhausen gestiegen. Ob als Giraffe, Wolf, Pinguin oder Biene: Beim 33. traditionellen Eisfasching - oder auch Winterschwimmen - des Vereins «Berliner Seehunde» nutzten die Teilnehmer das Motto «Arche Oranke», um sich als Tiere zu verkleiden. Bereits beim Neujahrsbaden des Vereins waren in diesem Jahr Schwimmer in Karnevalskostümen im kalten Wasser gewesen. Als weiteren Höhepunkt der Wintersaison organisieren die Berliner Seehunde Jahr für Jahr zudem noch ein Weihnachtsschwimmen - ebenfalls in passenden Kostümen.

Letzte Änderung: Samstag, 13. Januar 2018 15:40 Uhr

