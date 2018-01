dpa

67-Jähriger stirbt in Marienfelde: Obduktion am Samstag

Nach dem Tod eines 67 Jahre alten Mannes in Berlin-Marienfelde soll eine Obduktion die Todesursache klären. Sie sei für den Samstag geplant, sagte eine Sprecherin der Polizei am Morgen. Es werde wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt ermittelt. Eine Zeugin hatte den Mann am Freitagabend verletzt in der Malteserstraße in einem Hinterhof gefunden. Sie alarmierte die Polizei und Rettungskräfte. Der 67-Jährige sei kurz darauf aber gestorben, teilte die Polizei mit.

