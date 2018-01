dpa

Spurenauswertung von explosivem Päckchen dauert an

Nach dem Fund einer gefährlichen Postsendung in Berlin dauert die Auswertung der Spuren an. Es gebe keinen neuen Stand, sagte der Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, Torsten Herbst, am Sonntag. Die Versandtasche mit einer Zündvorrichtung und vermutlich Schwarzpulver aus Feuerwerkskörpern war am Freitag in einer Berliner Bankfiliale eingegangen. Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang mit der Millionen-Erpressung des Paketdienstleisters DHL und den Paketbomben aus, die zuvor in Potsdam und Frankfurt (Oder) aufgetaucht waren.

Der am Freitag entdeckte Umschlag wird am kriminaltechnischen Institut in Eberswalde untersucht. Herbst rechnet damit, dass die Spurenauswertung noch weit über das Wochenende hinaus dauern wird.

Letzte Änderung: Sonntag, 14. Januar 2018 12:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen