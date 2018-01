dpa

Gefährliche Postsendung: Spurenauswertung läuft weiter

Drei Tage nach dem Fund einer gefährlichen Postsendung in einer Berliner Bank wertet die Polizei weiter die Spuren aus. Dieser Prozess werde noch einige Tage dauern, sagte der Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, Torsten Herbst, am Montagmorgen. Am Freitag war ein explosiver Umschlag in einer Berliner Bankfiliale eingegangen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zu den Paketbomben, die zuvor in Potsdam und Frankfurt (Oder) gefunden worden. Der Paketdienstleister DHL wurde um eine Millionensumme in der Digitalwährung Bitcoin erpresst.

Der am Freitag entdeckte Umschlag wird am kriminaltechnischen Institut in Eberswalde untersucht. Herbst rechnet damit, dass die Spurenauswertung noch weit über das Wochenende hinaus dauern wird.

